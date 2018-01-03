Жители Ирана вышли на акции протеста против насилия

Москва, 3 января. Сотни жителей Ирана в среду протестуют на улицах против вспышек насилия, которые были зафиксированы в ходе демонстраций.

Акции протеста проходят в таких городах, как Ахваз, Бушир, Илам и Хорремабад. Точное количество митингующих пока неизвестно, сообщает телеканал Press TV.

Напомним, в городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. В ходе митингов за последние три дня в Тегеране были задержаны около 450 человек. Жертвами беспорядков стали 20 человек. Как сообщал иранский лидер Хасан Роухани, митинги связаны с внутренними проблемами страны. Также он заявил, что имеет место подстрекательство со стороны других государств.

США официально поддержали протестующих. В понедельник, 1 января, президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter пост, в котором заявил, что для Ирана «настало время перемен». Также в поддержку митингующих высказался вице-президент Штатов Майкл Пенс. Такие заявления представителей Вашингтона косвенно подтверждают предположения экспертов о том, что США готовят для Ирана «цветную революцию».