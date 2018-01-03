В Киеве назвали условие решения вопроса о миротворцах в Донбассе

Киев, 3 января. Для решения вопроса о размещении миротворцев в Донбассе необходимо время, считает представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук.

По его словам, в ближайшее время принять какое-либо решение по данному вопросу вряд ли удастся.

«Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить», — сообщил Марчук в эфире украинского «Пятого канала».

При этом он заявил, что считает правильным поднятие вопроса о миротворцах президентом Украины Петром Порошенко на Генассамблее ООН. По мнению Марчука, вопрос «нужно продвигать».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщал, что поддержит отправку миротворцев ООН в зону конфликта, но в том случае, если они будут находиться только на линии разграничения в Донбассе и будут выполнять исключительно функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, Киев постоянно нарушает минские договоренности. ВСУ продолжают обстрелы территорий ЛНР и ДНР.