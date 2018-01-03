КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор по возобновлению линии связи

Сеул, 3 января. Представители КНДР и Южной Кореи провели телефонную беседу по возобновлению «горячей линии» в Пханмунджоме. Об этом передает информационное агентство Ренхап.

«Состоялся разговор по межкорейской линии связи с Пханмунджоме», — следует из сообщения.

По данным агентства, звонок со стороны Северной Кореи поступил в 15.30 по местному времени (09.30 по московскому времени). Детали переговоров не уточняются.

Стороны убедились, что телефонная связь и факс по линии связи работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть закрытую в течение долгого времени «горячую линию» между республиками.

В минувший вторник глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мен Гюн предложил организовать встречу на самом высоком уровне в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских атлетов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, которая начнется 5 февраля.