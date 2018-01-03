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КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор по возобновлению линии связи
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    КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор по возобновлению линии связи

    10:47  3 Января 2018  /обновлено: 10:47  03 Января 2018
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    КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор по возобновлению линии связи

    Сеул, 3 января. Представители КНДР и Южной Кореи провели телефонную беседу по возобновлению «горячей линии» в Пханмунджоме. Об этом передает информационное агентство Ренхап.

    «Состоялся разговор по межкорейской линии связи с Пханмунджоме», — следует из сообщения.

    По данным агентства, звонок со стороны Северной Кореи поступил в 15.30 по местному времени (09.30 по московскому времени). Детали переговоров не уточняются.

    КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор по возобновлению линии связи

    Стороны убедились, что телефонная связь и факс по линии связи работают в штатном режиме.

    Напомним, ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть закрытую в течение долгого времени «горячую линию» между республиками.

    КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор по возобновлению линии связи

    В минувший вторник глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мен Гюн предложил организовать встречу на самом высоком уровне в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских атлетов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, которая начнется 5 февраля.

    Автор: Дана Балан
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    #ким чен ын #северная корея #южная корея #пхеньян #олимпиада-2018 #сеул #горячая линия
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