Сирия: РФ и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Дамаск

Москва, 3 января. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 10 нарушений, Турция — 11. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

По данным российского ведомства, РФ за прошедший день зафиксировала 10 случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия. Больше всего нарушений пришлось на провинцию Алеппо — восемь.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (3 января 2018 г.) https://t.co/Z31xu5pkpo pic.twitter.com/1dlp46ydj0 — Минобороны России (@mod_russia) January 3, 2018

Анкара зафиксировала на одно нарушение больше, речь идет о провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Латакия, следует из сообщения Минобороны России.

Согласно информации военного ведомства, большинство случаев беспорядочной стрельбы зарегистрированы в районах, подконтрольных боевикам террористам из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.