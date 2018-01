Шведские ученые обнаружили датчик лишнего веса в человеческом организме

Москва, 3 января. От массового ожирения человечество спасает датчик лишнего веса, считают шведские ученые.

Исследователи Гетеборгского университета утверждают, что в человеческом организме присутствует своего рода датчик лишнего веса: он выявляет излишки жира и избавляется от них. Происходит это естественным путем. Когда жировая масса начинает превышать норму, в мозг поступает сигнал, и человек начинает есть меньше.

Свое предположение ученые проверили на грызунах. Им вживляли капсулы, имитирующие лишнюю массу. Постепенно грызуны снизили объемы потребляемой пищи, чтобы вернуть свой вес к тому, который был до вживления капсул.

Работа ученых была опубликована в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Напомним, ранее, как сообщал канал «Подмосковье 360», ученые Наньянского технологического университета в Сингапуре изобрели пластырь с микроиглами, с помощью которого можно похудеть без физических упражнений.