Украинские чиновники «заплатят кровью» в случае новой революции – Савченко

Киев, 3 января. Украинские политики, которые пришли к власти «на крови», должны ответить за свои действия. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в прямом эфире телеканала NewsOne.

Бывшая военная летчица призвала подождать, «как будет развиваться ситуация на Украине».

«Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел к власти на крови, заплатят своей кровью. Надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо», — подчеркнула народный депутат.

Как отметила Савченко, все, кто стоял у власти, обязаны ответить за свои поступки, в противном случае — чиновники, которые придут им на смену, будут чувствовать себя безнаказанными.

Напомним, в начале декабря минувшего года Савченко назвала «евромайдан» государственным переворотом или «неоконченной революцией».

Она решительно подчеркнула, что в итоге тех событий на Украине сменилась правящая элита, однако система власти не претерпела изменений.