Сбербанк объяснил россиянам, как уберечь себя от кибермошенников

Москва, 3 января. Чтобы не уберечь себя от кибермошенников, россиянам нужно оставаться бдительными, заявил в среду зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Об этом Кузнецов сообщил, объясняя, какие меры могут предпринять граждане, чтобы не стать жертвой кибермошенников и сохранить свои деньги. Он отметил, что сотрудники Сбербанка никогда не звонят своим клиентам с сообщениями, что через некоторое время их карта будет заморожена, если не провести ряд определенных операций, пишет РИА Новости.

«Если вы получаете такие звонки — они бывают, к сожалению — то это точно дело рук мошенников», — подчеркнул Кузнецов.

Зампред правления Сбербанка посоветовал сразу же положить трубку в случае подобного звонка и перезвонить в колл-центр банка.

«Второе — если вы получаете смс-сообщения, что ваша карта будет заблокирована, и вас просят перезвонить по такому-то телефону, то знайте, что Сбербанк не шлет таких сообщений», — добавил он.

Кузнецов сообщил, что злоумышленники нередко используют номер Сбербанка 9-00, поэтому необходимо проверять, с какого телефона приходят подозрительные сообщения и звонки.

Напомним, в конце декабря специалисты компании ESET обнаружили в Google Play приложения, с помощью которых мошенники списывали средства с банковых счетов владельцев смартфонов.