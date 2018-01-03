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    Сбербанк объяснил россиянам, как уберечь себя от кибермошенников

    10:00  3 Января 2018  /обновлено: 10:00  03 Января 2018
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    Сбербанк объяснил россиянам, как уберечь себя от кибермошенников

    Москва, 3 января. Чтобы не уберечь себя от кибермошенников, россиянам нужно оставаться бдительными, заявил в среду зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    Об этом Кузнецов сообщил, объясняя, какие меры могут предпринять граждане, чтобы не стать жертвой кибермошенников и сохранить свои деньги. Он отметил, что сотрудники Сбербанка никогда не звонят своим клиентам с сообщениями, что через некоторое время их карта будет заморожена, если не провести ряд определенных операций, пишет РИА Новости.

    «Если вы получаете такие звонки — они бывают, к сожалению — то это точно дело рук мошенников», — подчеркнул Кузнецов.

    Сбербанк объяснил россиянам, как уберечь себя от кибермошенников

    Зампред правления Сбербанка посоветовал сразу же положить трубку в случае подобного звонка и перезвонить в колл-центр банка.

    «Второе — если вы получаете смс-сообщения, что ваша карта будет заблокирована, и вас просят перезвонить по такому-то телефону, то знайте, что Сбербанк не шлет таких сообщений», — добавил он.

    Кузнецов сообщил, что злоумышленники нередко используют номер Сбербанка 9-00, поэтому необходимо проверять, с какого телефона приходят подозрительные сообщения и звонки.

    Напомним, в конце декабря специалисты компании ESET обнаружили в Google Play приложения, с помощью которых мошенники списывали средства с банковых счетов владельцев смартфонов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сбербанк #станислав кузнецов #мошенники
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