Google изменила рынок смартфонов, выпустив Pixel 2 XL — эксперты

Вашингтон, 3 января. Созданный в минувшем году американской корпорацией Google смартфон Pixel 2 XL способен кардинально изменить рынок, уверены эксперты.

Как отмечают специалисты, из-за удобства в эксплуатации и отличного качества фотоснимков данный смартфон может «обойти на повороте» популярный «яблочный» девайс iPhone X.

Эксперты прогнозируют, что Pixel 2 XL может стать прорывом в своей сфере, который способен перевернуть с ног на голову рынок смартфонов.

Невзирая на то, что внешне гаджет уступает, например, Samsung или LG, в программном наполнении устройство превосходит многие смартфоны.

Отмечается, что весь функционал Android будет специально создан под собственные возможности девайса.

По мнению экспертов, причина будущего успеха продаж Pixel 2 XL заключается в том, что качество снимков будет в несколько раз превышать качество фото, сделанных с iPhone X.

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