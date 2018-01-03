Верка Сердючка рассказала, почему разваливается Украина

Киев, 3 января. Украинский музыкант Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, комментируя ситуацию на Украине, рассказал,почему страна разваливается.

Данилко не стал отрицать, что так называемая «декоммунизация», которой Киев активно занимается с 2014 года, раскалывает страну.

«Мы все любим Украину, но при этом понимаем, что она разваливается», — приводит слова Данилко «ПолитНавигатор».

При этом Данилко возмутила политика Киева в отношении Крыма. По его словам, Украина якобы добровольно отдала республику России, поскольку, по словам музыканта, на момент проведения референдума на полуострове находилось достаточное количество украинских военных, которые могли бы помешать проведению народного голосования.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к России.

В рамках политики так называемой «декоммунизации» Киев проводит массовое переименование населенных пунктов, улиц и других объектов, сносит памятники. Так, осенью 2017 года поднимались вопросы о сносе монументов князю Владимиру в Киеве и Екатерине Великой в Одессе.

Более того, в завершившемся году украинские власти запретили использовать термин «Великая Отечественная война», заявив, якобы он «пропагандистский». Фактически такие действия Киева направлены на то, чтобы переписать историю страны и разрушить связь российского и украинского народов.