ДНР: ВСУ нарушили режим прекращения огня три раза за сутки

Донецк, 3 января. За последние сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе три раза, сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

ВСУ вели огонь по населенным пунктам Зайцево, Спартак и Трудовские, применяя при этом 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие, пишет РИА Новости.

Напомним, с 23 декабря в преддверии новогодних и рождественских праздников контактная группа в Минске договорилась установить в Донбассе режим тишины. Однако из ДНР и ЛНР не перестают приходить сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.