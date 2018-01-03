Киев опубликовал видео испытаний нового украинского ракетного комплекса

Киев, 3 января. На Украине провели испытания двигателя ракет нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2».

Соответствующее видео было опубликовано на канале «Национальный промышленный портал» на YouTube. В настоящее время, как сообщили в эфире телеканала «112 Украина», «Гром-2» готов пройти полевые испытания.

Украинские журналисты отметили, что ракетный комплекс разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 километров. Масса боевого блока одноступенчатой баллистической ракеты составит 480 килограммов.

Напомним, в начале декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый украинский БТР-4МВ1 успешно прошел полный цикл заводских испытаний.

В настоящее время Киев стремится активно нарастить военный потенциал, в том числе при помощи западных государств. В конце прошлого года США и Канада разрешили поставки летального оружия Украине. Официальные представители России в свою очередь неоднократно подчеркивали, что таким шагом Запад подталкивает Киев к военным действиям в Донбассе.