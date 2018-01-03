Сирия: российские военные помогли организовать новогоднюю елку в Латакии

Латакия, 3 января. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии помогли провести новогоднее представление в детско-юношеском центре в сирийской Латакии, а также доставили детям новогодние сувениры.

Отмечается, что новогоднее детское шоу на русском и арабском языках с Дедом Морозом и Снегурочкой было организовано ассоциацией соотечественников «Дар» совместно с российскими военнослужащими.

По словам заместителя председателя организации Татьяны Аллайвы, такое представление проводится каждый год, передает РИА Новости.

«В этот раз пришли более ста детей. Мы очень признательны российским военным за оказанную помощь», — отметила она.

Как отметила одна из местных жительниц, общение с российскими детьми — интересный и познавательный опыт.

По окончании представления российские военные передали сирийским детям новогодние презенты, которые собрали школьники одного из учебных заведений РФ.

Ранее российские военные доставили сирийским детям подарки, переданные учениками из разных регионов страны.