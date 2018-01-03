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Политика
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Экономика
В Рижском порту инвестируют в «сомнительные» проекты из-за России
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    В Рижском порту инвестируют в «сомнительные» проекты из-за России

    9:38  3 Января 2018  /обновлено: 9:38  03 Января 2018
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    В Рижском порту инвестируют в «сомнительные» проекты из-за России

    Рига, 3 января. Руководство рижского порта из-за сильного сокращения российского транзита расходует баснословные денежные средства на сомнительные проекты. Об этом пишет интернет-ресурс Delfi.lv.

    По данным портала, в 2018 году Рижском свободном порту ожидают сокращение грузооборота на 4%. Также сообщается, что за аналогичный период ушедшего года падение этого показателя составило 6,7%.

    Получается, в компании уже не мечтают о возвращении российского транзита и не ожидают в будущем возникновения какого-либо шанса для денежной компенсации из-за потери зарубежных грузов, пишет «Ньюинформ»

    В Рижском порту инвестируют в «сомнительные» проекты из-за России

    Невзирая на огромные проблемы, руководство предприятия решило пойти на крайние и весьма «сомнительные», по данным издания, меры. Например, на реализацию второй очереди строительства инфраструктуры на острове Криеву в наступившем году хотят выделить 36,6 млн евро.

    В Рижском порту инвестируют в «сомнительные» проекты из-за России

    Авторы ресурса уверены, что такой шаг на фоне затяжного спада в логистической деятельности фирмы можно сравнить с «экономическим суицидом», который лишь напоминает безнадежную попытку очередной раз обратить внимание на свое «жалкое» существование.

    При этом отмечается, что выделяя огромные деньги на проекты, которые обречены на крах, руководство Рижского порта, скорее всего, перед окончательным банкротством решило «отмыть» как можно больше средств.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #латвия #экономика #транзит #рига
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