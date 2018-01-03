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«Ледоколов не хватит»: Россияне ответили на призыв западных СМИ устроить холодную войну с РФ в Арктике
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    «Ледоколов не хватит»: Россияне ответили на призыв западных СМИ устроить холодную войну с РФ в Арктике

    9:00  3 Января 2018  /обновлено: 9:00  03 Января 2018
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    «Ледоколов не хватит»: Россияне ответили на требование западного журналиста устроить войну с РФ в Арктике

    Москва, 3 января. В своей статье для The Wall Street Journal бывший заместитель госсекретаря США Пола Добрянски призвала западные страны укрепиться в Арктике, чтобы противостоять России. Россияне объяснили, почему такой план провалится.

    По мнению Добрянски, Арктика является важным регионом для глобальной торговли и национальной безопасности России. Около 95% природного газа и 75% нефти РФ добывает именно здесь. Глобальное потепление делает доступными для добычи новые территории и повышает стратегическое значение региона. При этом западные государства не имеют военных баз в Арктике.

    В статье Добрянски призывает «исправить» эту ситуацию. По ее мнению, администрация Трампа должна устроить Москве «решительное противостояние» и даже «холодную войну» в Арктике. Также США, как считает Добрянски, необходимо нарастить военную инфраструктуру в регионе и продемонстрировать, что Вашингтон якобы является «предводителем НАТО и всего мира».

    «Ледоколов не хватит»: Россияне ответили на требование западного журналиста устроить войну с РФ в Арктике

    Однако громкие призывы Добрянски всерьез не восприняли даже пользователи социальных сетей.

    «Не разевай роток на чужой ледок», — написал Tukalostepan1.

    «Чтобы догнать Россию в Арктике, США надо 120 лет. И то, если выпускать каждые три года по одному ледоколу. Так что этим сказкам не сбыться никогда», — объяснил Ded57.

    «Ледоколов не хватит», — лаконично заметил Safonoff.

    Пользователь под ником Егор в свою очередь напомнил, что только у России есть опыт прохождения подводных лодок в Арктике. Его поддержали и другие россияне, отметившие, что субмарины США просто вмерзнут в лед в Арктике, как это уже случалось раньше.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #арктика #соцсети
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