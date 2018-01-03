«Ледоколов не хватит»: Россияне ответили на призыв западных СМИ устроить холодную войну с РФ в Арктике

Москва, 3 января. В своей статье для The Wall Street Journal бывший заместитель госсекретаря США Пола Добрянски призвала западные страны укрепиться в Арктике, чтобы противостоять России. Россияне объяснили, почему такой план провалится.

По мнению Добрянски, Арктика является важным регионом для глобальной торговли и национальной безопасности России. Около 95% природного газа и 75% нефти РФ добывает именно здесь. Глобальное потепление делает доступными для добычи новые территории и повышает стратегическое значение региона. При этом западные государства не имеют военных баз в Арктике.

В статье Добрянски призывает «исправить» эту ситуацию. По ее мнению, администрация Трампа должна устроить Москве «решительное противостояние» и даже «холодную войну» в Арктике. Также США, как считает Добрянски, необходимо нарастить военную инфраструктуру в регионе и продемонстрировать, что Вашингтон якобы является «предводителем НАТО и всего мира».

Однако громкие призывы Добрянски всерьез не восприняли даже пользователи социальных сетей.

«Не разевай роток на чужой ледок», — написал Tukalostepan1.

Не разевай роток на чужой ледок. — Степан (@tukalostepan1) January 2, 2018

«Чтобы догнать Россию в Арктике, США надо 120 лет. И то, если выпускать каждые три года по одному ледоколу. Так что этим сказкам не сбыться никогда», — объяснил Ded57.

«Ледоколов не хватит», — лаконично заметил Safonoff.

Ледоколов не хватит — Safonoff (@safonoff33) January 2, 2018

Пользователь под ником Егор в свою очередь напомнил, что только у России есть опыт прохождения подводных лодок в Арктике. Его поддержали и другие россияне, отметившие, что субмарины США просто вмерзнут в лед в Арктике, как это уже случалось раньше.