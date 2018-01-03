Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом

Пхеньян, 3 января. Северокорейский глава Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» между Пхеньяном и Сеулом для проведения переговоров. Об этом передает в среду агентство Reuters.

North Korean leader orders border hotline with South Korea reopened on Wednesday https://t.co/vJjciHG1zd — Reuters World (@ReutersWorld) January 3, 2018

Согласно данным агентства, переговоры по участию КНДР в Олимпийских играх-2018 и улучшению двухсторонних отношений с Южной Кореей могут пройти в специальной демилитаризованной зоне, расположенной в Пханмунджоме.

Напомним, в минувший вторник в Южной Корее сообщили о готовности сесть за стол переговоров с представителями КНДР в будущий вторник, 9 января.

Причиной такого шага стало заявление главы Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что Пхеньян намерен направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры-2018.