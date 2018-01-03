Сирия: утверждены штаты и структура российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме

Москва, 3 января. Россия начала формировать постоянную группировку на военных базах в Хмеймиме и Тартусе в Сирии. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщают «Ведомости».

«На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме», — цитирует главу Минобороны издание.

Шойгу отметил, что ведомство уже приступило к формированию постоянной группировки на военных базах.

Напомним, в конце декабря портал «URA.ru» сообщил, что российская военная база в Хмеймиме подверглась обстрелу системами залпового огня со стороны боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА). Угроза была устранена силами противоздушной обороны.