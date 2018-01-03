Журналистка из Швеции объяснила, почему иностранцам сложно понять россиян

Москва, 3 января. Чтобы иностранцы могли понимать россиян, им важно научиться воспринимать косвенные сигналы, одного беглого владения русским языком недостаточно, считает шведская журналистка Анна-Лена Лаурен.

В своем материале для издания Dagens Nyheter Лаурен поделилась своим опытом общения с жителями РФ. По ее словам, в России в речи используют не только слова, а сами слова зачастую могут значить совсем не то, что закреплено за ними в словарях.

Как отметила Лаурен, для того, чтобы понять, что имеют в виду россияне, нужно понимать косвенные сигналы и знать, откуда у них «растут ноги». Журналистка подчеркнула, что такой принцип применяют не только в бытовом общении, но и в политике.

Напомним, ранее журналисты «Би-би-си» попробовали русские новогодние блюда: селедку под шубой они оценили, а холодец им по вкусу не пришелся.