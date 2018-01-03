НХЛ: Овечкин забил «дубль» и принес «Вашингтону» победу над «Каролиной»

Вашингтон, 3 января. В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 5:4, победную шайбу забил Александр Овечкин.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проходил в городе Роли, штат Северная Каролина. Россиянин Александр Овечкин оформил «дубль» забив две шайбы на 53-й и 62-й минутах матча. Также в составе столичного клуба отличились Деванте Смит-Пелли, Алекс Чиассон и Дмитрий Орлов.

За «Каролину» две шайбы забил Виктор Раск, по шайбе забили Теуво Терявяйнен и Элиас Линдхольм.