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НХЛ: Овечкин забил «дубль» и принес «Вашингтону» победу над «Каролиной»
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    НХЛ: Овечкин забил «дубль» и принес «Вашингтону» победу над «Каролиной»

    7:55  3 Января 2018  /обновлено: 7:56  03 Января 2018
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    НХЛ: Овечкин забил «дубль» и принес «Вашингтону» победу над «Каролиной»

    Вашингтон, 3 января. В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 5:4, победную шайбу забил Александр Овечкин.

    Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проходил в городе Роли, штат Северная Каролина. Россиянин Александр Овечкин оформил «дубль» забив две шайбы на 53-й и 62-й минутах матча. Также в составе столичного клуба отличились Деванте Смит-Пелли, Алекс Чиассон и Дмитрий Орлов.

    За «Каролину» две шайбы забил Виктор Раск, по шайбе забили Теуво Терявяйнен и Элиас Линдхольм.

    Автор: Виталий Малясев
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    #хоккей #спорт #нхл #овечкин
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