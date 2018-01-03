В НАТО заявили, что не хотят новой «холодной войны» с Россией

Москва, 3 января. НАТО выступает за политический диалог с Москвой и не хочет новой «холодной войны» с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Как он отметил в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten, сегодня Россия более уверена в себе, однако НАТО против новой гонки вооружений.

«Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения «холодной войны» и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой», — сообщил Столтенберг.

Генсек альянса добавил, что НАТО надеется на улучшение связей с Россией, в том числе по военным каналам.

Напомним, в конце декабря Столтенберг признал превосходство российского флота, заявив, что в настоящее время подлодки РФ находятся на высочайшем уровне со времен «холодной войны». При этом, по его словам, альянс сегодня к вызовам в море не готов.