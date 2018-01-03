Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

Москва, 3 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране.

Соответствующий пост во вторник сенатор опубликовал в своем Twitter.

«Хейли все занималась «миром и безопасностью» в Сирии — теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. Иначе говоря, о смене режима», — сообщил он.

Хейли все занималась "миром и безопасностью" в Сирии - теперь беспокоится о "мире, без-сти и свободе" в Иране. Иначе говоря, о смене режима. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 2, 2018

Напомним, в городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Как сообщал иранский лидер Хасан Роухани, митинги связаны с внутренними проблемами страны. Также он заявил, что имеет место подстрекательство со стороны других государств.

США официально поддержали протестующих. В понедельник, 1 января, президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter пост, в котором заявил, что для Ирана «настало время перемен». Также в поддержку митингующих высказался вице-президент Штатов Майкл Пенс. Такие заявления представителей Вашингтона косвенно подтверждают предположения экспертов о том, что США готовят для Ирана «цветную революцию».