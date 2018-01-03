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Весь мир
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Политика
Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану
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    Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

    7:41  3 Января 2018  /обновлено: 7:41  03 Января 2018
    2633

    Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

    Москва, 3 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране.

    Соответствующий пост во вторник сенатор опубликовал в своем Twitter.

    «Хейли все занималась «миром и безопасностью» в Сирии — теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. Иначе говоря, о смене режима», — сообщил он.

    Напомним, в городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Как сообщал иранский лидер Хасан Роухани, митинги связаны с внутренними проблемами страны. Также он заявил, что имеет место подстрекательство со стороны других государств.

    США официально поддержали протестующих. В понедельник, 1 января, президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter пост, в котором заявил, что для Ирана «настало время перемен». Также в поддержку митингующих высказался вице-президент Штатов Майкл Пенс. Такие заявления представителей Вашингтона косвенно подтверждают предположения экспертов о том, что США готовят для Ирана «цветную революцию».

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #иран #пушков #хейли
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