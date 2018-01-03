Сирия потребовала уважения к суверенитету Ирана

Дамаск, 3 января. Правительство Сирии выразило солидарность с Ираном и потребовало прекратить вмешательство в дела страны. Об этом со ссылкой на сообщение МИД Сирийской Арабской Республики (САР) сообщает агентство SANA.

В сообщении внешнеполитического ведомства САР осуждается «враждебная позиция» США, Израиля и «их региональных пособников» по происходящим в Иране событиям. Так как эти страны играют на Ближнем Востоке «разрушительную роль», подрывают стабильность и безопасность в регионе.

«Они пытаются ослабить возглавляемую Ираном ось сопротивления после побед, одержанных над террористическими группировками в Сирии и Ираке», — говорится в сообщении.

В то же время правительство Сирии отмечает, что в САР уверены в провале направленного против Тегерана заговора.

Напомним, в Тегеране и ряде крупных городов Исламской Республики прошли акции протеста. В результате беспорядков погибли около 20 человек. По мнению экспертов, акции протеста в Иране могли быть инспирированы США.

Накануне глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс назвала происходящие в Иране беспорядки «народным восстанием» и заявила, что международное сообщество не может хранить молчание.