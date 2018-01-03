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Два снаряда, выпущенные с территории Сирии, взорвались на юге Турции
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    Два снаряда, выпущенные с территории Сирии, взорвались на юге Турции

    7:22  3 Января 2018  /обновлено: 7:22  03 Января 2018
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    Два снаряда, выпущенные с территории Сирии, взорвались на юге Турции

    Москва, 3 января. В районе турецкого города Яйладагы провинции Хатай на юге страны во вторник разорвались два снаряда, запущенные с сирийской территории.

    О пострадавших и о разрушениях не сообщается, передает агентство DHA.

    По информации агентства, вооруженные силы Турции открыли ответный огонь по району, из которого были выпущены снаряды, действуя в рамках правил реагирования на угрозы.

    Напомним, как сообщалось ранее, в Сирии турецкая армия в настоящее время продолжает укреплять позиции у линии соприкосновения с курдскими Отрядами народной самообороны на северо-западе провинции Алеппо в районе кантона Африн. К городу Дарат Изза были переброшены турецкие зенитные ракетные комплексы средней дальности «Hawk».

    Сирийский конфликт продолжается с 2011 года. В декабре при помощи ВС РФ на территории САР были разгромлены основные силы ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация). В этой связи 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин отдал приказ о начале вывода российских войск из Сирии. Однако военные действия на территории САР продолжаются.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция
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