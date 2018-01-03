В результате падения в пропасть автобуса в Перу погибли 48 человек

Лима, 3 января. В результате падения автобуса с людьми в пропасть в Перу погибли 48 человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Comercio.

Страшное ДТП произошло в 70 км от Лимы на известном как «Поворот дьявола» участке серпантина. Автобус столкнулся с фурой, вылетел с дороги и упал в пропасть со 100-метровой высоты. В момент ДТП в автобусе находились 50 человек.

Напомним, в конце декабря рейсовый автобус наехал на пешеходов у входа на станцию метро «Славянский базар» в Москве. По сообщению издания «Ридус», в результате ДТП погибли пять человек, 11 получили травмы.