Хейли заявила, что США готовы лишить Пакистан финансовой помощи

Нью-Йорк, 3 января. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может полностью лишить Исламабад финансовой поддержки, если руководство Пакистана продолжит «укрывать и поддерживать террористов». Об этом заявил постпред США при ООН Никки Хейли.

«Администрация решила пока не перечислять финансовую помощь Пакистану в размере $225 млн. На это есть определенные причины. Пакистан играет в двойную игру в течение многих лет», — заявила Хейли.

Постпред США при ООН отметила, что Дональд Трамп готов «полностью прекратить финансирование Пакистана, так как они продолжают укрывать и поддерживать террористов».

Напомним, ранее Дональд Трамп в сервисе микроблогов Twitter заявил, что США совершили ошибку, переведя Пакистану за 15 лет более 33 млрд долларов. Трамп подчеркнул, что в ответ Вашингтон получил «ложь и мошенничество».