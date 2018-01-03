В Иране объяснили враждебность Запада стремлением ослабить поддержку Сирии

Тегеран, 3 января. США пытаются изолировать Иран, чтобы лишить поддержки Сирию, Ирак и другие страны. Об этом в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики адмирал Али Шамхани.

Али Шамхани прокомментировал реакцию Запада на серию уличных протестов в Тегеране и других городах Ирана. Он отметил, что враждебность США, Израиля и «их пособников» объясняется стремлением ослабить и заставить капитулировать силы сопротивления в регионе.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности подчеркнул, что Иран продолжит придерживаться стратегии поддержки народов Ближнего Востока, несмотря на усилия США.

«Мы будем продолжать оказывать помощь палестинцам, ливанцам, Сирии и Ираку», — заявил Али Шамхани.

Напомним, в Тегеране и других крупных городах Ирана уже несколько дней продолжаются уличные акции протеста. По данным портала «URA.ru», в результате беспорядков погибли около 20 человек, около 450 человек задержаны. Эксперты считают, что беспорядки могли быть инспирированы США.