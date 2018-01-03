Минобороны России показало новый бронеавтомобиль для ВДВ

Москва, 3 января. На базе бронеавтомобиля «Тайфун» создан защищенный автомобиль для Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, новый автомобиль обеспечивает защиту личного состава. Машина оборудована современным комплексом вооружения и может десантироваться парашютным способом.

Пока автомобиль проходит испытания на специальных полигонах. Серийное производство машины должно начаться в 2019 году.

Напомним, ранее портал «URA.ru» сообщил, что на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017) нижегородские инженеры представили конкурента бронеавтомобиля «Тигр». Машина получила название Buran. Автомобиль лучше защищен, но имеет более слабый двигатель, отмечает издание.