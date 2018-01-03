Азаров рассказал о неутешительных итогах четырех лет после «майдана»

Киев, 3 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подвел неутешительные для Украины итоги 2017 года и четырех лет после «майдана». Мнением политик поделился в социальной сети Facebook.

Азаров отметил, что завершился четвертый год правления действующей власти — «срок более чем достаточный, чтобы сделать для народа что-то хорошее». Однако положительных итогов политик не нашел.

Азаров заявил, что повышение зарплат и пенсий отставало от инфляции, а заключенным с Евросоюзом соглашением о безвизовом въезде смогли воспользоваться около 1% граждан Украины, так как у украинцев просто нет денег. К другим негативным итогам политик отнес реформу здравоохранения и принятие дискриминационного закона об образовании.

Также Николай Азаров отметил двойственное отношение к России.

«Приняли закон, где определили Россию как страну-«агрессор», и в то же время увеличили на 30% товарооборот с «агрессором», получили от «агрессора» $3 млрд. как плату за транзит газа, 90% поставок угля пришло из страны-«агрессора». Шизофрения на государственном уровне», — подчеркнул политик.

По мнению Азарова, 2017 год еще дальше отдалил Украину от мира и стабильности. Минувший год стал годом наступления на демократию, свободу слова, права человека и годом усиления «нацистских группировок».

«Естественно на этом фоне появление таких персонажей как Саакашвили. Украина окончательно потеряла суверенитет, а доверие к киевской хунте упало до низшего уровня», — заключил Азаров.

Политик отметил, что в минувшем году на Украине не построили ни одного серьезного промышленного объекта, а в сельском хозяйстве страны наблюдался спад. Также Азаров напомнил о высокой смертности и преступности на Украине, низких доходах населения, коррупции и злоупотреблениях властью.

В качестве положительного итога этого трудного года политик назвал то, что он «заставил задуматься».