Молдавский депутат уточнил статус президентских полномочий Игоря Додона

Кишинев, 3 января. Депутат молдавского парламента Сергей Сырбу заявил, что полномочия президента Молдавии Игоря Додона временно приостановлены только в части назначения семи министров.

«С юридической точки зрения это правильно называется «временная невозможность исполнения обязанностей президента», но только по вопросу назначения новых членов правительства», — цитирует Сырбу РИА Новости.

На время приостановки полномочий президента, его обязанности будет исполнять спикер парламента Андриан Канду.

Напомним, ранее конституционный суд Молдавии решил, что назначить главу МИД страны и еще шестерых членов правительства вместо президента сможет председатель республики или премьер-министр. В КС обратились депутаты молдавского парламента, после того как Игорь Додон дважды отклонил предложенные парламентским большинством кандидатуры на посты отправленных в отставку членов правительства.