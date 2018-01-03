Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына

Вашингтон, 3 января. Президент США Дональд Трамп в ответ на заявления лидера КНДР Ким Чен Ына сообщил, что у него есть своя гораздо более мощная «ядерная кнопка». Очередную угрозу глава Белого дома опубликовал в своем микроблоге в сервисе Twitter.

Трамп напомнил слова Ким Чен Ына о том, что на его столе постоянно находится «ядерная кнопка». В ответ он заявил что его «ядерная кнопка» больше, мощнее и работает.

«Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!», — написал Дональд Трамп.

Напомним, ранее портал «URA.ru» сообщил, что во время новогоднего обращения к гражданам Северной Кореи лидер страны Ким Чен Ын рассказал о «ядерной кнопке», которая всегда находится на его столе. Глава КНДР подчеркнул, что из-за ядерного оружия США не смогут начать войну против Северной Кореи.