Захарова прокомментировала намерение США созвать спецзаседания ООН по ситуации в Иране

Москва, 3 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стремление США созвать спезаседания Совбеза и СПЧ ООН из-за протестов в Иране. Свое мнение представитель дипломатического ведомства выразила в социальной сети Facebook.

Мария Захарова отметила, что не сомневается в том, что делегации США есть о чем рассказать. В качестве примера она привела разгон протестных акций в Нью-Йорке и Фергюсоне.

«Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова.

Комментарий представителя МИД РФ последовал после заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Соединенные Штаты намерены созвать специальные заседания Совета безопасности и Совета организации по правам человека в связи с событиями в Иране.

Напомним, протестные акции на протяжении нескольких дней проходят в Тегеране и ряде других крупных городов Ирана. По данным портала «URA.ru», входе беспорядков уже погибли около 20 человек, задержаны порядка 450 демонстрантов.

По мнению экспертов, к беспорядкам в Иране могут быть причастны США. Верховный руководитель и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи обвинил в организации протестных акций врагов Ирана.