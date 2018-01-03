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США готовят новые меры в отношении Пакистана
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    США готовят новые меры в отношении Пакистана

    4:05  3 Января 2018  /обновлено: 4:05  03 Января 2018
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    США готовят новые меры в отношении Пакистана

    Вашингтон, 3 января. В ближайшие дни США подготовят новые меры в отношении Пакистана по вопросу поддержки терроризма. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы Белого дома Сару Сандерс сообщает РИА Новости.

    Объявление новых мер можно ожидать в ближайшие день или два, отметила представитель президента США.

    Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты не планируют передавать Пакистану обещанные ранее в рамках программы по борьбе с терроризмом 255 млн долларов. Решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Исламабад в укрывательстве террористов.

    Автор: Виталий Малясев
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    #санкции #сша #пакистан
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