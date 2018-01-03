США готовят новые меры в отношении Пакистана

Вашингтон, 3 января. В ближайшие дни США подготовят новые меры в отношении Пакистана по вопросу поддержки терроризма. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы Белого дома Сару Сандерс сообщает РИА Новости.

Объявление новых мер можно ожидать в ближайшие день или два, отметила представитель президента США.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты не планируют передавать Пакистану обещанные ранее в рамках программы по борьбе с терроризмом 255 млн долларов. Решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Исламабад в укрывательстве террористов.