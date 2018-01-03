Трамп предложил лишить Палестину финансовой поддержки

Вашингтон, 3 января. Президент США Дональд Трамп предложил перестать оказывать Палестине финансовую помощь из-за нежелания палестинцев вести переговоры о мире с Израилем. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в сервисе Twitter.

Трамп заявил, что США платят «миллиарды долларов ни за что» различным государствам, в том числе Палестине.

«Например, мы предоставляем палестинцам в год сотни миллионов долларов, но это не ценят и даже не проявляют к нам уважение. Они даже не хотят вести переговоры о достижении мира с Израилем», — написал президент США.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты «сняли с повестки дня Иерусалим», и отметил, что «Израилю следовало бы за это заплатить больше». Глава Белого дома посетовал, что палестинцы теперь отказываются вести мирные переговоры.

«Однако палестинцы теперь не хотят вести мирные переговоры, так почему мы должны продолжать платить им столько денег?», — задался вопросом Дональд Трамп.

Напомним, 6 декабря минувшего года президент США признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести в город американское посольство. Решение Дональда Трампа вызвало волну протестов в Палестине. Представитель лидера Палестины Махмуда Аббаса Набил Абу Рудейна заявил, что решение президента США и принятие парламентом Израиля постановления о единой столице страны равнозначны объявлению войны.