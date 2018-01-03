Россияне ответили Макфолу на новогоднее поздравление

Вашингтон, 3 января. Бывший посол США в России Майкл Макфол поздравил россиян с Новым годом, в ответ пользователи сети пожелали дипломату счастья и «держаться там».

Бывший посол Соединенных Штатов в России 31 декабря минувшего года опубликовал в своем микроблоге в сервисе Twitter поздравление на русском языке.

«С Новым годом! С Новым счастьем!», — написал Макфол.

В ответ дипломат получил массу ответов. Большинство пользователей искренне поблагодарили Макфола за то, что он не забывает Россию и русский язык. Нашлись и те, кто отнесся к поздравлению бывшего посла с иронией.

Удачи вам, хорошего настроения. Держитесь там в США :) — Eldar Musin (@eldarmusin) December 31, 2017

Некоторые пользователи не смогли справиться с эмоциями и отнеслись к поздравлению враждебно.

«Наше счастье отличается от вашего», — написал в ответ Макфолу пользователь @atavdjavathanof.

Комментатор напомнил дипломату нелицеприятные высказывания в адрес России и выразил мнение, что «янки нам не партнеры», а враги.