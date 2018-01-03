Украинский политик предупредил об обострении ситуации в Донбассе в 2018 году

Киев, 3 января. Украинский дипломат Роман Бессмертный увязал события в Донбассе с ситуацией в Германии и предупредил о «тенденции к обострению». Об этом сообщает New Inform.

По данным издания, дипломат указал на несколько составляющих конфликта в Донбассе, и увязал происходящие на юго-востоке Украины события с глобальными процессами.

«Первый — это, собственно, российско-украинский, второй конфликт — это региональный (речь идет о судьбе Центральной Европы), третий — континентальный конфликт, и четвертый — глобальный», — заявил Бессмертный.

Дипломат отметил, что Германия «столкнулась с колоссальными тектоническими сдвигами». По мнению Бессмертного, в стране «происходят странные вещи» и наблюдается обострение, которое в 2018 году следует ожидать и в Донбассе. По словам дипломата, «тенденция к обострению» в 2018 году проявится как на юго-востоке Украины, так и во всем мире.