Азаров: Для меня переломных моментов в жизни Украины в 2017 году не было
Москва, 3 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что для него переломных моментов в жизни Украины в 2017 году не было. Об этом он написал в своем Facebook.
Он отметил, что для него по-прежнему продолжается вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. По словам Азарова, ситуацию в зоне конфликта активно продолжают дестабилизировать как внешние, так и внутренние силы. Как отметил бывший премьер, в ушедшем году переломных моментов в жизни Украины не было.
Азаров напомнил, что ни одна мирная инициатива в рамках мирного процесса так и не была реализована, а все попытки реформ, проводимые украинскими властями, лишь сильнее ухудшили ситуацию в стране.
«Но, несмотря на все это, я уверен, что на уровне каждой семьи были радостные события: свадьба, рождение ребенка, юбилей, крупное приобретение. Верю, что рано или поздно ситуация в стране изменится и Украина будет развиваться к лучшему, главное – не терять надежды на это», – заключил Азаров.