Азаров: Для меня переломных моментов в жизни Украины в 2017 году не было

Москва, 3 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что для него переломных моментов в жизни Украины в 2017 году не было. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что для него по-прежнему продолжается вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. По словам Азарова, ситуацию в зоне конфликта активно продолжают дестабилизировать как внешние, так и внутренние силы. Как отметил бывший премьер, в ушедшем году переломных моментов в жизни Украины не было.

Азаров напомнил, что ни одна мирная инициатива в рамках мирного процесса так и не была реализована, а все попытки реформ, проводимые украинскими властями, лишь сильнее ухудшили ситуацию в стране.