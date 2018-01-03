Торговля Украины с Россией в 2017 году росла быстрее, чем торговля с ЕС

Киев, 3 января. За период между январем и ноябрем 2017 года товарооборот между Россией и Украиной вырос на 28,6%, достигнув 9,36 миллиарда долларов. Отмечается, что за этот же период торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 27,6% (29,3 миллиарда долларов). Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Импорт российских товаров на Украину за 11 месяцев 2017 года увеличился на 38,6% по сравнению с тем же периодом в 2016 году, достигнув 6,3 миллиардов долларов. Экспорт украинских товаров в Россию поднялся на 11,9% (3,06 миллиарда долларов).

Экспорт товаров с Украины в Евросоюз за тот же период поднялся на 32,7% (12,8 миллиардов долларов), а импорт товаров из ЕС на Украину поднялся на 23,9% (16,5 миллиардов долларов), пишет RT.

Как заявляла ранее торгпред Украины Наталия Микольская, украинская экономика несет «огромные потери» из-за разрушения торговых связей между Киевом и Москвой.