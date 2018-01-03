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Сирия: ВКС РФ нанесли не менее 12 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы
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    Сирия: ВКС РФ нанесли не менее 12 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы

    2:22  3 Января 2018  /обновлено: 2:24  03 Января 2018
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    Сирия: ВКС РФ нанесли не менее 12 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы

    Дамаск, 3 января. Самолеты ВКС России наносят удары по позициям террористов на севере провинции Хама. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

    По данным издания, российские самолеты нанесли не менее 12 авиаударов по позициям боевиков у городов Кафр Зита и Аль-Латамина.

    Напомним, ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ ведет наступление на северо-востоке провинции Хама. Наступление ведется в окрестностях Идлиба на позиции террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам».  В результате операции правительственным войскам удалось оттеснить противника, нанести боевикам ощутимый урон и ликвидировать одного из их высокопоставленных командиров.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #хама #вкс рф
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