Сирия: ВКС РФ нанесли не менее 12 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы

Дамаск, 3 января. Самолеты ВКС России наносят удары по позициям террористов на севере провинции Хама. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

По данным издания, российские самолеты нанесли не менее 12 авиаударов по позициям боевиков у городов Кафр Зита и Аль-Латамина.

Напомним, ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ ведет наступление на северо-востоке провинции Хама. Наступление ведется в окрестностях Идлиба на позиции террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». В результате операции правительственным войскам удалось оттеснить противника, нанести боевикам ощутимый урон и ликвидировать одного из их высокопоставленных командиров.