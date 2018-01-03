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Сирия: курды задержали француженку, вербовавшую боевиков для ИГ
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    Сирия: курды задержали француженку, вербовавшую боевиков для ИГ

    2:20  3 Января 2018  /обновлено: 2:20  03 Января 2018
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    Сирия: курды задержали француженку, вербовавшую боевиков для ИГ

    Париж, 3 января. На севере Сирии курдскими ополченцами была арестована француженка Эмили Кениг, которую разыскивают США и ООН по подозрению в вербовке боевиков для террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России).

    Об аресте Кениг рассказала ее мать, проживающая в городе Лорьян на северо-западе Франции.

    По ее словам, 33-летняя Кениг стала интересоваться радикальным исламизмом после общения со своим первым мужем, который был выходцем из Алжира. В 2012 году Кениг оставила во Франции двух своих детей и отправилась в Сирию. Там она поменяла имя на Умму Тавваб и стала заниматься вербовкой боевиков в ряды ИГ. Как сообщается, ей удалось завербовать не менее двухсот выходцев из Франции. Кроме того, она активно призывала нападать на французских военнослужащих и правительственные институты Франции.  

    Сейчас Кениг содержится в лагере вместе с тремя детьми, которых она родила, пока находилась в Сирии. Мать задержанной обратилась к руководству Франции с просьбой оказать содействие в репатриации ее дочери.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #иг #франция #террорист #вербовщик #кениг
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