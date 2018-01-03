Сирия: курды задержали француженку, вербовавшую боевиков для ИГ

Париж, 3 января. На севере Сирии курдскими ополченцами была арестована француженка Эмили Кениг, которую разыскивают США и ООН по подозрению в вербовке боевиков для террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России).

Об аресте Кениг рассказала ее мать, проживающая в городе Лорьян на северо-западе Франции.

По ее словам, 33-летняя Кениг стала интересоваться радикальным исламизмом после общения со своим первым мужем, который был выходцем из Алжира. В 2012 году Кениг оставила во Франции двух своих детей и отправилась в Сирию. Там она поменяла имя на Умму Тавваб и стала заниматься вербовкой боевиков в ряды ИГ. Как сообщается, ей удалось завербовать не менее двухсот выходцев из Франции. Кроме того, она активно призывала нападать на французских военнослужащих и правительственные институты Франции.

Сейчас Кениг содержится в лагере вместе с тремя детьми, которых она родила, пока находилась в Сирии. Мать задержанной обратилась к руководству Франции с просьбой оказать содействие в репатриации ее дочери.

1 Организация запрещена на территории РФ.