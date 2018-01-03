Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ведет наступление на северо-востоке Хамы

Дамаск, 3 января. Сирийские войска успешно продолжают наступление на северо-востоке провинции Хама. Им оказывают активную поддержку российские ВКС.

Как сообщается, силы САА ведут наступление на позиции террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях Идлиба. Продвижение сирийских войск проходит под прикрытием российской авиации.

По данным издания Muraselon, сирийским частям удалось не только нанести террористам значительный урон в живой силе, но и ликвидировать высокопоставленного командира боевиков. Об этом свидетельствуют публикации самих боевиков.

Сирийские войска освободили от террористов пять поселений к югу от Идлиба. В целом, правительственным частям за сутки удалось продвинуться на двадцать километров.