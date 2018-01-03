Сирия: боевики попытались атаковать школу саперов в Хомсе при помощи беспилотника

Хомс, 3 января. Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» попытались атаковать школу саперов под Хомсом при помощи самодельного беспилотника. Летательный аппарат боевиков был своевременно обнаружен и сбит военнослужащими, охранявшими школу.

Как отмечает издание «Русская весна», данной провокацией группировка «Ахрар аш-Шам» еще раз нарушила действующий режим прекращения огня. Стоит отметить, что в Сирии и ряде соседних стран «Ахрар аш-Шам» признана террористической.

По словам очевидцев, использованный боевиками аппарат собран из подручных материалов. Данный БПЛА был своевременно обнаружен и нейтрализован военнослужащими, охранявшими учебный центр.

Саперная школа в Хомсе расположена на территории военного инженерного училища. Будущих саперов готовят российские специалисты. После обучения выпускники учебного центра работают в освобожденных от боевиков районах Сирии, обнаруживая и обезвреживая взрывные устройства.