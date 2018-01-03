Белый дом назвал протесты в Иране «народным восстанием»

Вашингтон, 3 января. Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс, выступая на брифинге в этот вторник, назвала происходящее в Иране «настоящим народным восстанием». По ее словам, международное сообщество не может стоять в стороне.

Сандерс заявила, что иранцы утратили доверие к своим властям из-за долгого периода «неэффективного госуправления и коррупции». По ее словам, цены в стране продолжают расти, а Корпус Стражей Исламской революции расходует народные средства на поддержку иностранных вооруженных группировок.

«В результате теперь мы видим истинное народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами. Международное сообщество не может хранить молчание, как раньше», – заявила Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома ушла от ответа на вопрос, хотят ли США свержения нынешнего правительства Ирана, заявив, что Вашингтон хочет от Тегерана соблюдения прав человека и прекращения поддержки терроризма.

Напомним, на протяжении нескольких дней в Тегеране и некоторых других городах Ирана проходят акции протеста. Жертвами беспорядков стали около двадцати человек. По мнению экспертов, беспорядки инспирированы Соединенными Штатами Америки, которые могут готовить для Ирана сценарий «цветной революции». В понедельник вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон намерен оказать поддержу иранским протестующим.