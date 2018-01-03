ВВС Сирии нанесли более тридцати ударов по боевикам в пригороде Харасты

Дамаск, 3 января. Военно-воздушные силы Сирии нанесли серию авиаударов по позициям боевиков в пригороде города Хараста, расположенного на северо-востоке от Дамаска.

Как сообщает издание «Аль-Масдар», сирийские ВВС выполнили более тридцати авиаударов в районе Восточной Гуты. Целями ударов стали позиции боевиков в пригородах Харасты и Арбина.

Одновременно с авиаударами сирийская армия начала контрнаступление на боевиков под Харастой. Как сообщает ряд сирийских СМИ, для этого силы САА в регионе получили значительное подкрепление.

На данный момент сирийским силам удалось освободить от террористов несколько жилых кварталов в Харасте, а также создать буферную зону возле стратегически важной базы с военным транспортом.