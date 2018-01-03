Иранский адмирал призвал к выводу войск США из Сирии

Тегеран, 3 января. Военное присутствие США на территории Сирии является незаконным, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики адмирал Али Шамхани. В своем выступлении он призвал США вывести свои войска с территории Сирии.

Али Шамхани подчеркнул, что силы Ирана и России на территории Сирии находятся по просьбе законного сирийского правительства – в отличие от войск США, которые не согласовывали свое пребывание в САР с Дамаском. Он назвал пребывание американских войск в Сирии «оккупацией».

«Американские оккупационные силы должны покинуть Сирию, они не могут там находиться в течение длительного срока. Мы будем требовать этого со всех международных трибун и осуждать оккупацию», – заявил Али Шамхани.

Иранский адмирал также подчеркнул, что Иран не намерен вести боевые действия с силами США на территории Сирии.