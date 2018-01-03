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Сирия: ВКС РФ нанесли не менее 12 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы
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Сирия: подкрепление САА вступило в бой с террористами под Харастой
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    Сирия: подкрепление САА вступило в бой с террористами под Харастой

    0:32  3 Января 2018  /обновлено: 0:33  03 Января 2018
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    Сирия: подкрепление САА вступило в бой с террористами под Харастой

    Дамаск, 3 января. Уже несколько дней ведутся столкновения между сирийскими силами и террористами в районе Харасты – в нескольких километрах к северо-востоку от Дамаска. Как сообщают СМИ Сирии, военное командование САР направило в район значительное подкрепление.

    Как сообщается, в район были отправлены элитные силы, а также значительное количество военного оборудования из региона Бейт-Джинн.

    По данным издания Farsnews, сирийские военные планируют провести несколько операций против террористов в данном регионе, а также укрепить свои позиции под Харастой и повысить уровень безопасности в области.

    Первые крупные столкновения свежих сирийских сил с террористами прошли в населенном пункте Арбин, когда террористы атаковали правительственные силы под Харастой. Частям САА удалось отбить нападение боевиков, а также значительно сковать их перемещения благодаря действиям артиллерии и авиации. Всего в ходе столкновений под Харастой были ликвидированы не менее тридцати боевиков.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #террористы #дамаск #хараста
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