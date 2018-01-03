Сирия: подкрепление САА вступило в бой с террористами под Харастой

Дамаск, 3 января. Уже несколько дней ведутся столкновения между сирийскими силами и террористами в районе Харасты – в нескольких километрах к северо-востоку от Дамаска. Как сообщают СМИ Сирии, военное командование САР направило в район значительное подкрепление.

Как сообщается, в район были отправлены элитные силы, а также значительное количество военного оборудования из региона Бейт-Джинн.

По данным издания Farsnews, сирийские военные планируют провести несколько операций против террористов в данном регионе, а также укрепить свои позиции под Харастой и повысить уровень безопасности в области.

Первые крупные столкновения свежих сирийских сил с террористами прошли в населенном пункте Арбин, когда террористы атаковали правительственные силы под Харастой. Частям САА удалось отбить нападение боевиков, а также значительно сковать их перемещения благодаря действиям артиллерии и авиации. Всего в ходе столкновений под Харастой были ликвидированы не менее тридцати боевиков.