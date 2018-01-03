18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В страшном ДТП в Приморье погибли четыре человека
Украина
Киев запросил у Москвы данные о задержании в России участника АТО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киев запросил у Москвы данные о задержании в России участника АТО

    0:14  3 Января 2018  /обновлено: 0:53  03 Января 2018
    991

    Киев запросил у Москвы данные о задержании в России участника АТО

    Киев, 3 января. Министерство иностранных дел Украины запросило у МИД РФ данные о задержании в России участника спецоперации в Донбассе Олега Негоды. Об этом сообщает официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

    Как заявил представитель украинского МИД, Киев уже обратился к министерству иностранных дел России с ходатайством сообщить, действительно ли был задержан гражданин Украины.

    «В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца», – приводит его слова «Интерфакс».

    Ранее ряд СМИ сообщал, что в Москве был задержан один из участников так называемой «АТО», проводимой украинскими властями в Донбассе с весны 2014 года.  Речь идет о жителе Киева Олеге Негоде, который в конце 2017 года уехал к своей сестре в Саратов. По некоторым данным, он был задержан в Москве во время визита к своим родственникам. МИД Украины уже обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с требованием срочно разрешить украинскому консулу посетить задержанного.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #ато #украина #задержание #негода
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Трамп уверен, что санкции в отношении КНДР начали действовать

      21:52 2 Января 2018 711
      Читать
      15:11
      Вчера

      Клинцевич отреагировал на марш в честь Бандеры в Киеве
      12:52
      Вчера

      Выборы-2018: ЦИК отмечает огромное число желающих стать президентом
      12:39
      Вчера

      Минобороны РФ поздравило россиян с Новым годом трогательным видео со щенками
      6:00
      Вчера

      Сирия итоги за сутки на 2 января 06.00: бомбардировка США в Дейр-эз-Зоре, 70 террористов ИГ уничтожены в Ираке
      22:49
      01.01.2018

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 8454

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9348

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      15534

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3195

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1787
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Центр по примирению: Более 150 человек в Сирии вернулись в свои дома за сутки

      Центр по примирению: Более 150 человек в Сирии вернулись в свои дома за сутки

      22:18   2 Января 2018
      785
      ФИФА устно подтвердила, что в Крыму могут появиться фан-зоны во время ЧМ-2018

      ФИФА устно подтвердила, что в Крыму могут появиться фан-зоны во время ЧМ-2018

      15:39   2 Января 2018
      5057
      «Поминками Украины» назвала Яровая шествия в честь Бандеры

      «Поминками Украины» назвала Яровая шествия в честь Бандеры

      14:49   2 Января 2018
      2655
      Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

      Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

      11:17   2 Января 2018
      1648