Киев запросил у Москвы данные о задержании в России участника АТО

Киев, 3 января. Министерство иностранных дел Украины запросило у МИД РФ данные о задержании в России участника спецоперации в Донбассе Олега Негоды. Об этом сообщает официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Как заявил представитель украинского МИД, Киев уже обратился к министерству иностранных дел России с ходатайством сообщить, действительно ли был задержан гражданин Украины.

«В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца», – приводит его слова «Интерфакс».

Ранее ряд СМИ сообщал, что в Москве был задержан один из участников так называемой «АТО», проводимой украинскими властями в Донбассе с весны 2014 года. Речь идет о жителе Киева Олеге Негоде, который в конце 2017 года уехал к своей сестре в Саратов. По некоторым данным, он был задержан в Москве во время визита к своим родственникам. МИД Украины уже обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с требованием срочно разрешить украинскому консулу посетить задержанного.