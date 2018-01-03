Украинские пограничники отказались пропустить российского певца Кемеровского в Крым

Киев, 2 января. Российский певец Евгений Кемеровский не был пропущен в Крым украинскими пограничниками. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин.

По его словам, Евгению Кемеровскому не было выдано разрешение на въезд украинскими пограничниками на территорию Крыма с материка. Об этом Бабин написал в своем Facebook. Как сообщает украинский чиновник, певец прибыл на Украину поездом, однако не оформил специальное разрешение на въезд в Крым через украинский пропускной пункт.

Ранее издание «Ura.ru» сообщало, что украинский продюсер, актер и шоумен Андрей Данилко, известный своим эстрадным образом Верки Сердючки, раскритиковал идею запрещать показ российских кинокартин на Украине.

Напомним, что Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. Более 96% жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на результаты референдума, украинские власти по-прежнему считают полуостров своей территорией. Как отметил ранее президент России Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».