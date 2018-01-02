США намерены созвать заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране

Вашингтон, 2 января. США намерены в ближайшие дни созвать специальные заседания Совета безопасности ООН, а также Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране. Об этом заявляет американский постпред при ООН Никки Хейли.

«В ближайшие дни мы созовем экстренные сессии в Нью-Йорке и СПЧ ООН в Женеве», – заявила Хейли.

По ее словам, власти США намерены провести встречу, чтобы обсудить события в Иране. Хейли обвинила власти Ирана в создании помех в работе социальных сетей.

Напомним, на протяжении нескольких дней в Тегеране и некоторых других городах Ирана проходят акции протеста. Жертвами беспорядков стали около двадцати человек. Как пишет издание «Ura.ru», за три дня протестов в Иран было задержано около 450 участников митингов. По мнению экспертов, беспорядки инспирированы Соединенными Штатами Америки, которые, не исключено, что готовят для Ирана сценарий «цветной революции». В понедельник вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон намерен оказать поддержу иранским протестующим.