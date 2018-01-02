Украина уже в этом году получит летальное оружие из США – Порошенко

Киев, 2 января. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что уже в этом году Украина получит летальное оружие от США

Также глава Украины заявил, что ВСУ получат новейшие образцы вооружений украинского производства.

Как написал Порошенко на своей странице в Facebook, в 2018 году оборонный бюджет Украины составит 86 миллионов гривен, что является рекордом за всю историю существования Украины.

Как пишет издание «Ura.ru», в ночь на 23 декабря Госдеп США подтвердил поставку летального оружия Украине. По данным американского внешнеполитического ведомства, речь идет о вооружении оборонительного типа. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что поставки оружия необходимы Киеву «для защиты территориальной целостности и суверенитета».