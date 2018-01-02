Главной жертвой санкционного противостояния РФ и Запада стала Латвия – эксперт
Рига, 2 января. Главной жертвой экономического противостояния России и Запада стала Латвия, уверен доктор экономики и профессор рижского университета Янис Ванагс.
По мнению Ванагса, российские санкции имели для Латвии самые долгоиграющие последствия. Ситуация в экономике страны стала настолько серьезной, что сейчас на нее обращает внимание и научное сообщество. Как отмечает экономист, Латвия начала терять самый важный ресурс – население.
«Если же жители, к тому же коренное население, покидают страну, страна потихоньку начинает погибать, причем, в совершенно прямом смысле», – отметил Ванагс, добавив, что финансовая система Латвии неизбежно идет к собственной кончине.
Эксперт подчеркивает, что ситуация с оттоком населения наблюдалась и раньше, однако именно после начала санкционного противостояния она приняла катастрофический характер. Кроме того, введение российских контрсанкций привело к тому, что многие фирмы разорились, а иностранный капитал начал покидать страну.