Главной жертвой санкционного противостояния РФ и Запада стала Латвия – эксперт

Рига, 2 января. Главной жертвой экономического противостояния России и Запада стала Латвия, уверен доктор экономики и профессор рижского университета Янис Ванагс.

По мнению Ванагса, российские санкции имели для Латвии самые долгоиграющие последствия. Ситуация в экономике страны стала настолько серьезной, что сейчас на нее обращает внимание и научное сообщество. Как отмечает экономист, Латвия начала терять самый важный ресурс – население.

«Если же жители, к тому же коренное население, покидают страну, страна потихоньку начинает погибать, причем, в совершенно прямом смысле», – отметил Ванагс, добавив, что финансовая система Латвии неизбежно идет к собственной кончине.

Эксперт подчеркивает, что ситуация с оттоком населения наблюдалась и раньше, однако именно после начала санкционного противостояния она приняла катастрофический характер. Кроме того, введение российских контрсанкций привело к тому, что многие фирмы разорились, а иностранный капитал начал покидать страну.