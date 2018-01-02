Министр иностранных дел Германии посетит Донбасс – МИД Украины

Киев, 2 января. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3 января прибудет с визитом в украинскую столицу, чтобы провести переговоры со своим коллегой Павлом Климкиным, а затем посетит вместе с ним Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«3 и 4 января федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетит с рабочим визитом Украину. В украинском МИД состоятся переговоры с главой ведомства Павлом Климкиным, после чего министры осуществят совместную поездку в Донбасс к линии соприкосновения», – гласит сообщение украинского МИД.

Одним из главных пунктов повестки переговоров, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины, будет обсуждение позиции Германии и Франции в рамках работы «нормандской четверки».

Напомним, что в состав «нормандской четверки» входят Германия, Франция, Россия и Украина. Задачей группы является урегулирование ситуации в Донбассе.